Общество

Мероприятия по пожарной безопасности прошли во всех муниципальных образованиях Псковской области

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области продолжают проведение профилактической работы, направленной на предотвращение травматизма и гибели людей. Сегодня, 3 января, проведены профилактические мероприятия в каждом из 24 районов Псковской области и 2 городских округах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону, в ходе данных мероприятий особое внимание было уделено жилому сектору, расположенному на территории Дедовичского района.

В ходе профилактических бесед гражданам разъяснены требования пожарной безопасности, меры, необходимые для безопасного прохождения новогодних и рождественских праздников, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.