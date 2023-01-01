Общество

Шесть несанкционированных свалок с отходами производства выявили в Псковской области

Шесть несанкционированных свалок с отходами производства и потребления выявили в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На территории Псковской области с начала 2022 года государственные инспекторы отдела земельного надзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели 456 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами. Их проводили в целях оценки соблюдения обязательных требований в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

По результатам выездных обследований должностные лица управления Россельхознадзора выявили шесть несанкционированных свалок отходов производства и потребления в Новосокольническом, Локнянском, Опочецком, Себежском и Печорском районах Псковской области. Общая площадь захламления земель свалками бытовых и производственных отходов составила 2,16 га, из них ликвидировали одну свалку площадью 0,001 га в Локнянском районе.

В целях повышения эффективности устранения свалок управление направило письма в адреса администраций муниципальных образований Псковской области в отношении пяти свалок, уточнили в ведомстве.

Согласно поступившим ответам из администраций районов в отношении одного земельного участка, на котором расположена свалка на площади 0,9578 га, органы местного самоуправления проводят работу по переводу данного участка в земли промышленности, по другой свалке площадью 0,25 га, получено гарантийное письмо о ее ликвидации силами органов местного самоуправления.