Общество

Большинство псковичей не доверяет рекламе – эксперты

67% псковичей не верят рекламе. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие (13%). Причем женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин: 20% против 8% соответственно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе SuperJob.



В топ-5 самых популярных рекламных роликов со знаменитостями, которым доверяют россияне, вошли реклама МТС с Дмитрием Нагиевым, банка «Открытие» с Константином Хабенским, Ozon с Дмитрием Маликовым и Полиной Гагариной и Совкомбанка с Сергеем Безруковым.

Россияне также прониклись доверием к рекламе ВТБ с Николаем Дроздовым, Gloria Jeans c Клавой Кокой, Мегафона с Азаматом Мусагалиевым, Zenden c Сергеем Жуковым и Яндекс.Маркета с Бастой.