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Общество

Врач развеял миф о связи сладостей и диабета

05.01.2023 11:10|ПсковКомментариев: 0

Утверждение о том, что если есть много сладкого, то может появиться диабет – это миф, но риск заболевания существенно повышается у людей с избыточной массой тела и ожирением, заявил РИА Новости президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров.

«Почему возник миф про сахар? Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, а через это уже у них реализуется диабет второго типа. Однако, если человек не будет есть сладкое, а, например, хлеб и колбасу, то он точно также будет полнеть и иметь такие же шансы заболеть диабетом», - сказал врач.

Он уточнил, что если худой человек будет есть много сахара, то у него шансы заболеть диабетом будут не выше, чем у тех, кто питается правильно.

Диабет бывает двух типов – первый и второй, пояснил специалист. Первый связан только с генетикой, а второй еще и с образом жизни. Причем вторым типом диабета болеют 97% пациентов с этим заболеванием, отметил Александр Майоров.

По его словам, профилактировать развитие диабета можно только через снижение массы тела, то есть правильное питание и умеренную физическую активность.

Теги: #диабет
Источник: Псковская Лента Новостей
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