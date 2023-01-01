Общество

Мальчики или девочки: кого больше родилось в Псковском перинатальном центре в 2022 году

2851 малыш родился в Псковском перинатальном центре в 2022 году. Об этом сообщается в группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметили в перинатальном центре мальчики в прошедшем году лидировали с небольшим перевесом. Так, в 2022 году на свет появились 1450 мальчиков и 1401 девочка.

Отметили специалисты и статистику декабря. «За месяц в нашем Перинатальном центре появились на свет 220 малышей. Из них 110 девочек и 110 мальчиков! Такая "ничья" в 2022 году у нас впервые», - добавили в учреждении.