Общество

Биолог предупредила об опасности «еды из детства»

Знакомые с детства блюда могут вызывать не только удовольствие, но и пищевую зависимость, предупредила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева. Она объяснила, как «комфортная еда» разрушает нейромедиаторную систему человека.

Блюда, напоминающие человеку о детстве, о семейных обедах и бабушкиной стряпне, некоторые специалисты называют комфортной едой. Считается, что такая пища помогает справиться со стрессом и улучшает настроение. Представления о «комфортной еде» очень индивидуальны и зависят от культурных традиций и опыта конкретного человека. Но в большинстве случаев такая пища содержит большое количество жира, сахара и соли, уверена Ирина Мальцева.

«В детстве запоминается не манная каша и не брокколи, а какое-нибудь мороженое – то, чем утешали, то, что давали для повышения настроения. Часто это искусственные продукты, которые содержат одновременно жир, сахар и соль. Они вызывают выработку дофамина или серотонина (гормоны, нейромедиаторы – вещества, необходимые для передачи сигналов между нейронами – ред.), в зависимости от продукта, и на какой-то момент даже как бы обезболивают. Но "комфортна" такая еда лично для индивидуума в первые 15 минут, а потом, как правило, возникает эмоциональное истощение, слабость и упадок сил. Подобная пища вызывает привыкание, зависимость», – приводит слова Мальцевой радио Sputnik.

Биолог рассказала о механизме формирования пищевой зависимости. По ее словам, когда люди используют еду для повышения настроения, они рискуют навредить своей нейромедиаторной системе.

«Когда мы едим что-то солено-жирное или сладко-жирное, у нас вырабатывается избыточное количество нейромедиаторов, серотонина или дофамина. На принимающих нейронах есть рецепторы, которые принимают молекулы серотонина и дофамина, и когда человек съедает тортик, этих рецепторов становится меньше, потому что слишком много нейромедиаторов "гуляет" между нейронами. Рецепторы нестабильны, они пропадают, когда слишком много нейромедиаторов. В большом количестве любое вещество, даже очень полезное, вредит. В результате человеку все время нужно повышать дозировку ("комфортной еды" – ред.), чтобы получить этот эффект. Таким образом и развивается пищевая зависимость, которая разрушает нейромедиаторную систему», – объяснила Ирина Мальцева.

Один из наиболее распространенных видов «комфортной еды» в России – это так называемые бабушкины пирожки, продолжила она. Однако подобные мучные изделия относительно безопасны лишь в том случае, если приготовлены из натуральных продуктов, добавила биолог. В продаже таких пирожков уже не найти, полагает она.