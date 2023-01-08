Общество

Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2022 году

Самыми популярными направлениями при поступлении в российские вузы в 2022 году стали педагогическое образование, IT-специальности и лечебное дело, следует из мониторинга Минобрнауки, который базируется на данных вузов.

«Приемная кампания этого учебного года в целом сохранила тенденции прошлых лет», — говорится в ответе пресс-службы Минобрнауки на запрос «Известий».

Прорывом этого учебного года — направлением, которое в эту кампанию показало существенный рост по сравнению с прошлой, — стало судовождение. Число зачислений на эту специальность выросло на 58,42%. Также отмечен всплеск интереса к направлению «Спорт» (рост на 22,14%), проектированию автомобилей и организации транспортных процессов — направления «Технология транспортных процессов» (рост на 22,13%).

Опрошенные связали такую ситуацию с ростом запроса работодателей. В частности, всплеск интереса к судовождению может указывать на востребованность Северного морского пути, кратчайшей водной дороги между Европейской частью России и Дальним Востоком, предположил проректор РАНХиГС Андрей Марголин.