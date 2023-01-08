Жители СЗФО интересуются ИТ-сферой больше других россиян – опрос

90% жителей СЗФО интересуются ИТ-сферой, средние показатели по РФ меньше на 4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Инфографика здесь и далее: hh.ru
При этом автоматизация процессов (35% опрошенных), искусственный интеллект (ИИ) (44%) и разработка сайтов и приложений (37%) – самые интересные области ИТ по мнению респондентов из СЗФО, которые интересуются ИТ. Также в топ-5 входит машинное обучение (23%) и компьютерные игры (35%). Искусственный интеллект считают наиболее интересным мужчины (50 п.п. против 41 п.п.), для женщин это автоматизация процессов (48%).
По мнению почти половины респондентов (51%) из СЗФО, мессенджеры – самый выдающийся ИТ продукт. Также в топ-3 входят социальные сети и виртуальная реальность (39%). На 4 месте по распределению голосов – маркетплейсы (37%). Виртуальная реальность топ-1 среди распределения ответов у мужчин (41 п.п. против 35 п.п.), у женщин – мессенджеры (47 п.п. против 41 п.п.). Средства доставки как лучшее изобретение ИТ отметил каждый пятый опрошенный в СЗФО (22%), а сервисы такси 16%.
При этом по мнению каждого второго жителя СЗФО ИТ профессию можно освоить за 2-3 года после окончания онлайн-курсов, главное – желание. Каждый третий считает, что все зависит от таланта, 14% считает, что для этого нужно высшее техническое или математическое образование. При этом чем старше возрастная группа, тем ниже доля мнения об онлайн-курсе и выше доля влияния таланта.