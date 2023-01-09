Общество

Первую в этом году экспедицию совершили поисковики в Невельском районе

Группа энтузиастов поискового отряда «Гвоздика» приняла участие в первой в этом году экспедиции. Об этом сообщается в группе молодежной вахты памяти «Невельский фронт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Невельский фронт» / «ВКонтакте»

Поводом для полевого выхода послужила полученная информация о наличии на дне одного из озёр Невельского района затонувшей техники времен Великой Отечественной войны.

«Проверить эту информацию мы решили в зимний период, когда по льду можно подойти к месту предположительного нахождения будущих музейных экспонатов, и исследовать его при помощи глубинных металлодетектеров. На улице -16. Но нас это не остановило. До места добрались без происшествий. Подготовили приборы к работе и вперёд, на поиск», - рассказали поисковики.

После 30 минут обследования акватории озера группа зафиксировала устойчивый сигнал на крупный металлический объект.

«Бурим лунки и продолжаем обследование при помощи щупов. Есть попадание в металл. Запускаем подводную видеокамеру. К сожалению, объект затянуло в дно водоёма», - продолжили поисковики.

Координаты сняли и занесли в навигатор. Теперь поисковая группа будет ждать водолазов.

«Пока есть время поработать в архивах. С большой долей вероятности в нашем музее появятся новые экспонаты. Но больше всего мы надеемся найти там бойцов и вернуть их домой», - добавили поисковики.