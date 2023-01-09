Общество

«Сваливать снег с мусором в реки» запрещалось в Великих Луках в середине XX века

Как убирались улицы от снега в Великих Луках в середине 50-х годов ХХ века, рассказали в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Детали уборки можно найти в решении №23 Исполнительного комитета Великолукского городского Совета депутатов трудящихся от 5 января 1956 года. В нем определены и ответственные за уборку снега, и фронт их работ, и часы уборки, говорится в Telegram-канале учреждения.

«Установить, что уборка и очистка территорий должна ежедневно заканчиваться до 8 час. 30 мин. утра, а в случае снегопада и метелей немедленно. Очистку крыш от снега производить до 7 час. утра. Сброшенный снег должен быть скучен, а по улицам: Ленина, Пушкина, Карла Либкнехта, Октябрьская, Торопецкая, Ботвина, Матросова, Л. Чайкиной, Спартака, площадь Ленина и вокруг памятника А. Матросову вывезен в тот же день», - отмечается в материалах.

Данным документом запрещалось «наносить повреждения зеленым насаждениям» и «сваливать снег с мусором в реки, канавы, пруды и кюветы». Нарушителей ждал штраф в размере 100 рублей или принудительные работы на срок до одного месяца.