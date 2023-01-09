Скончалась псковский педагог с 38-летним стажем Надежда Петрова

Заслуженный учитель Российской Федерации Надежда Петрова скончалась на 73-ем году жизни 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
Фото: пресс-служба администрации города Пскова
Под руководством Надежды Петровой в средней школе №22 была организована школа продленного дня, успешный опыт работы которой рассматривался в министерстве образования СССР. Работая заместителем директора, специалистом управления образования, Надежда Петрова никогда не прекращала преподавание математики в школе, давала учащимся глубокие и прочные знания по предмету, отметили в администрации.
С 1987 трудилась в управления образования. На протяжении 22 лет она занималась вопросами всеобщего образования от поступления ребенка в школу до итоговой аттестации и выдачи аттестатов. Курировала школы по многим вопросам, будучи компетентным специалистом, заслужила признание и уважение коллег.
«Ушел из жизни человек, полный творческих сил и энергии. Управление образования администрации города Пскова выражает искренние соболезнования родным и близким», - заключили в администрации.