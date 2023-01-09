Общество

Массовых аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в праздничные дни не было – Михаил Ведерников

Массовых аварийных ситуаций на объектах ЖКХ во время праздничных выходных не допущено, точечные проблемы решались в нормативные сроки. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в праздники в Пскове работали катки, ярмарка и новогодние инсталляции. Из-за похолодания после оттепели особое внимание уделялось противогололедной обработке дорог и тротуаров. Содержание региональных дорог в праздничные дни было обеспечено на достойном уровне, единичные жалобы оперативно отрабатывались.

«Что касается энергетики – в первых числах января из-за метели были зафиксированы отключения электроэнергии, без света на пике находилось 2,4 тыс. человек. К восстановительным работам привлекалось 65 бригад сетевой компании общей численностью около 230 человек. 4 января электроснабжение потребителей было полностью восстановлено», - добавил глава региона.