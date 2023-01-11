Общество

Подрезать кошкам лапы хотят запретить в России

Хирургические операции животным, которые не нужны им по ветеринарным показаниям и меняют их физиологию, могут запретить. Ограничение не коснется стерилизации и некоторых других процедур. Такой законопроект после доработки внесли в Госдуму депутаты московского парламента. В Госдуме согласились с концепцией документа, но еще собираются проанализировать предложенные механизмы.

В некоторых ветеринарных клиниках до сих проводят операции, которые калечат животных, например, удаляют кошкам когти вместе с когтевыми фалангами либо сухожилия, отвечающие за выпуск когтей. Такие процедуры называются, соответственно, онихэктомия и тендонэктомия («мягкие лапки»). Иногда для них есть ветеринарные показания, например, при поражениях когтевой фаланги с рисками ампутации всего пальца, запущенной грибковой болезни, вросших когтей. Но сотни клиник предлагают калечащие операции в качестве косметических, вводя владельцев в заблуждение относительно их последствий, говорится в пояснительной записке к законопроекту Мосгордумы.

Изучив объявления в интернете, авторы документа обнаружили 16 таких клиник в Москве, 21 — в Московской области, 5 — в Калининграде, 22 — в Красноярске, 18 — в Татарстане, 20 — в Алтайском крае, 14 — в Ставрополе, 4 — в Астрахани, 23 — в Ростове-на-Дону, 9 — в Пензе и по 6 — в Костроме и Краснодаре.

Пока Закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает лишь оперировать питомцев без анестезии. Новый законопроект Мосгордумы дополняет эту норму запретом хирургических процедур на животных без ветеринарных показаний. Это правило будет действовать на территории всей страны. Но к жестокому обращению не будут относиться стерилизация, кастрация, а также «принятие мер по сохранению типичных признаков породы животного».

Соавтор законопроекта, председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев пояснил «Парламентской газете», зачем понадобилось последнее исключение. В 2021 году президент поручил правительству регламентировать разведение домашних и диких животных. Минприроды вместе с Российской кинологической федерацией подготовили проект требований, где говорится о сохранении типичных признаков породы животных и о том, что требования к породе, их разведению и экспертизе будут определять клубы заводчиков животных. Так что исключение заложили на перспективу. «Несмотря на то что утверждать типичные признаки пород предстоит кинологам, я в качестве примера таких процедур приведу удаление рудиментарных прибылых пальцев, находящихся у собак на задних лапах. Они достались от волков, но давно утратили свою функциональность. У некоторых пород рудиментарные пальцы не имеют фаланг, что приводит к их травматизму и серьезным негативным последствиям для животного», — пояснил он.

Это вторая версия законопроекта о запрете калечащих операций, предложенная Мосгордумой. Изначальный вариант внесли в марте 2021 года, но правительство дало тогда отрицательный отзыв, отметив, что некоторые понятия не соответствуют ветеринарному законодательству, а проведение процедур, если это выходит за рамки гуманного отношения к животному и не продиктовано лечебно-диагностическими показаниями, уже подпадает под определение жестокого обращения с животными.

В профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды тоже собирались отклонить законопроект, рассказал первый зампред председателя комитета Владимир Бурматов. «Но я настоял на том, чтобы концепция была признана актуальной, и авторам было предложено доработать его и перевнести», — сказал он.

Дело в том, что без законодательного запрета калечащих операций не обойтись, убежден он. «Сегодня единственный способ этому противостоять — это подвести нарушение под жестокое обращение с животными. А доказать это сложно, потому что изменения неодномоментны. Например, у кошек после онихэктомии изменяется нагрузка на лапы и страдает позвоночник, но это вопрос нескольких лет», — сказал депутат.

Пострадать могут не только кошки, которым отрезают когти вместе с фалангами, но и собаки, которым подрезают голосовые связки, чтобы не слушать звонкий лай, а иногда животным делают сплошные татуировки на всем теле. «Это тоже дикость и варварство», — уверен Бурматов.

В итоге комитет поддержал саму идею запретить калечащие операции и подготовил заключение со своими замечаниями к законопроекту. Например, депутаты предложили отказаться от нормы, позволяющей региональным властям вводить исключения из общего запрета, а также уточнить неопределенные формулировки.

Законопроект доработали, в том числе вступление в силу новых норм предложили перенести на 1 января 2023 года.

Корректировки в законопроект, который получил название «о мягких лапках», уже отправлены в Государственную Думу, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. «Я надеюсь, что мы сможем в скором времени решить и этот вопрос», — процитировала его пресс-служба столичного парламента.

Конкретные формулировки и механизмы обновленной редакции законопроекта еще предстоит изучить, отметил Владимир Бурматов. «Но я буду настаивать, чтобы был именно законодательный запрет калечащих операций. Я благодарен коллегам из Мосгордумы, что они последовательно идут по этому пути, и буду поддерживать их на заседании комитета», — сказал депутат. Новый вариант инициативы также обсудят с профильными ведомствами. Так что теперь судьба законопроекта зависит от кабмина и федеральных парламентариев.