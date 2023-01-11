Общество

Ребёнка с опоясывающим лишаем госпитализировали в псковскую инфекционку

Ребёнка с опоясывающим лишаем госпитализировали в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу в период новогодних праздничных дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Псковская областная инфекционная клиническая больница в период новогодних праздничных дней работала в штатном режиме. За неделю - с 31 декабря по 8 января - наши медики госпитализировали 169 человек: 65 детей и 104 взрослых», - рассказали в учреждении.

Самые распространенные заболевания в этот период - пневмония, вирусные и острые кишечные инфекции.

«Если с "простудой" все понятно, то о кишечных инфекциях люди часто забывают. И зря! Возбудители ОКИ попадают в организм человека с пищей, водой, через грязные руки и предметы окружающей среды. То есть причиной заражения может стать любой салат или детская игрушка», - обратили внимание специалисты.

На каникулах в учреждение поступил 21 ребенок с вирусными инфекциями, 17 - с острыми кишечными инфекциями, 12 - с пневмонией. Также были случаи коронавируса, ангины, бронхита, ветряной оспы и опоясывающего лишая.

Взрослые пациенты чаще всего поступали с пневмонией. Число госпитализированных достигло 57. Еще 21 человек поступил с вирусными инфекциями, семь - с бронхитом и шесть - с бронхиальной астмой При этом случаев коронавируса и острых кишечных инфекций среди этой категории пациентов было немного, отметили в больнице.

Количество пациентов было меньше, чем неделей раньше: с 22 по 30 декабря после обращения за медицинской помощью госпитализированы 240 человек. Из них 153 взрослых и 87 детей.

«Радоваться этой статистике рано, - считает и. о. заведующего первым инфекционным отделением Евгений Соколов. - Сейчас идет волна гриппа, поэтому на январских каникулах было очень много обращений с симптомами ОРВИ. У тех, кто оказался в стационаре, в очень высоком проценте случаев подтверждался грипп, в основном свиной грипп. Были пациенты с пневмонией, вызванной вирусом гриппа. Степени тяжести разные - и средние, и высокие. Последние сразу поступали в реанимацию».

Врач добавил, что рост заболеваемости может начаться через неделю после новогодних праздников. Причиной этому являются большие скопления людей в период длинных выходных, семейные застолья, походы в гости.

Чтобы не навредить себе и не привести к тяжёлым формам течения болезни, врач-инфекционист рекомендует обращаться за специализированной помощью при возникновении при первых симптомов.

«Будьте внимательны к своему здоровью и берегите своих близких!» - призвали в больнице.