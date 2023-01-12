Общество

Ушла из жизни заслуженный учитель России в Себежском районе

Ушла из жизни заслуженный учитель России, преподаватель специальных дисциплин Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа Мария Лодзе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фотография предоставлена администрацией Себежского района

«С прискорбием сообщаем, что 11 января перестало биться сердце удивительного человека, замечательного педагога Марии Борисовны Лодзе. Вся жизнь и трудовая деятельность Марии Борисовны была посвящена воспитанию и обучению студентов. Преподаванию она посвятила 43 года, воспитав не одно поколение замечательных студентов, которые впоследствии стали высококвалифицированными работниками не только в Себежском районе, но и далеко за его пределами, в других регионах и странах.

Мария Борисовна в полной мере обладала профессиональной компетентностью, обеспечивающей эффективное решение профессиональных задач, грамотно владела методическими приемами и средствами, успешно выполняла различные задания», - рассказали в администрации.

С 15 августа 1977 года она преподавала специальные дисциплины в Себежском сельскохозяйственном техникуме, позже - в Себежском филиале Псковского агротехнического колледжа.

«Мария Борисовна была позитивным человеком с активной жизненной позицией, творческая энергия которой была примером для студентов, родителей, педагогов», - отметили в администрации.

За многолетний добросовестный труд в системе образования Мария Лодзе награждена многочисленными районными, областными грамотами, ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ».

«Администрация Себежского района, отдел образования, коллектив колледжа, педагогическая общественность, друзья, выпускники скорбят в связи с невосполнимой утратой, неожиданным уходом из жизни и выражают искренние слова соболезнования родным и близким Марии Борисовны Лодзе. Память об этом светлом человеке навсегда сохранится в сердцах коллег, выпускников, друзей», - заключили в администрации.