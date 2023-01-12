Почти 10 заражённых COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

9 заражённых COVID-19 выявили в Псковской области за сутки. Об этом сообщаетcя в Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 125 964.
Выздоровело от заболевания за сутки 6 пациентов, всего от COVID-19 в регионе избавились 123 879 жителей. Число летальных случаев осталось неизменным – 1961 человек.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41278/0
- Великие Луки –18271/0
- Бежаницкий район –1618/2
- Великолукский район –2859/2
- Гдовский район –2257/0
- Дедовичский район –3111/0
- Дновский район –1024/0
- Красногородский район –1146/1
- Куньинский район –1072/0
- Локнянский район –1221/0
- Невельский район –5669/0
- Новоржевский район –1354/0
- Новосокольнический район –3307/0
- Опочецкий район –3845/0
- Островский район –6104/1
- Палкинский район –1282/0
- Печорский район –2987/0
- Плюсский район –1986/0
- Порховский район –4573/0
- Псковский район –9726/0
- Пустошкинский район –1598/0
- Пушкиногорский район –1814/1
- Пыталовский район –1926/0
- Себежский район –3014/2
- Стругокрасненский район –2127/0
- Усвятский район –749/0