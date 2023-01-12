Общество

Дождь и снег прогнозируют в Псковской области 13 января

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 13 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе пройдут небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого, днём - местами с дождем. На дорогах в некоторых частях региона образуется гололедица.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -5 до 0 градусов, днем столбик термометра покажет от -1 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее синоптик оценила вероятность наступления крещенских морозов в Псковской области.