Общество

Крещенские купания пройдут на реке Великой в Пскове

Купель для псковичей оборудуют на реке Великой рядом с Мирожским монастырем. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Готовимся к православному празднику Крещения Господня. По традиции 18 и 19 января проходят крещенские купания. Для псковичей сделаем купель на реке Великой, рядом с Мирожским монастырем. Особое внимание уделяем безопасности граждан. Ледовая разведка показала, что толщина льда на реке составляет около 20-25 см. Этого более чем достаточно. Но с учетом предстоящей оттепели организуем контролируемый выход на лед, по два-три человека. На месте будут дежурить спасатели и скорая медицинская помощь, а за общественным порядком будут следить сотрудники полиции и дружинники», - написал Борис Елкин.

Берег расчистят от снега. Также там поставят башню освещения, биотуалеты и три палатки для переодевания и обогрева. Там можно будет выпить горячего чая. Для выхода на лед сделают настилы, а для спуска в прорубь – лестницу с поручнями и ограждениями.

Окунуться можно будет с 22:00 18 января до 02:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.