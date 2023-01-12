Общество

Борис Елкин поблагодарил прокуроров за профессионализм и верность своему делу

С профессиональным праздником поздравил работников прокуратуры глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«По долгу службы вы выполняете задачи особой государственной важности: надзор за исполнением законов нашей страны, защита прав и свобод граждан, укрепление правопорядка. Ваша работа необходима и ценна», - отметил глава города.

Борис Елкин напомнил, что в прошлом году исполнилось 300 лет с момента формирования Российской прокуратуры. По этому случаю в Пскове создали новый парк на улице Никольской.

«И это не просто благоустроенное городское пространство, это дань памяти прокурорам-ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в становление ведомства и развитие демократического общества. Благодарю вас за профессионализм и верность своему делу. Желаю и дальше следовать лучшим традициям органов прокуратуры, успехов, здоровья и благополучия!» - заключил он.