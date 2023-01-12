Общество

«Они остались живы»

Они освобождали Вену и Прагу, а потом расписались на Рейхстаге. Их фамилии можно увидеть среди участников парада Победы на Красной площади в 1945 году. С фронта они возвращались со звездами Героев и получали новые награды за мирный труд, запуская спутники в космос. В конце прошлого года свет увидел уже восьмой том книги «Солдаты Победы», рассказывающей о жителях Псковской области, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и вернувшихся домой с Победой. Новый выпуск посвящен жителям Островского района. Главный редактор многотомника Николай Никитенко раскрыл детали некоторых биографий.

- Николай Васильевич, скольким жителям Островского района посчастливилось дожить до Победы и вернуться домой?

- На этот вопрос мы пытались ответить в ходе работы над проектом. Здесь уместны некоторые цифры. На фронтах Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести 5670 военнослужащих, в партизанских отрядах и подполье - 399 уроженцев Островского района в его современных границах, включающих также большую часть территории бывшего Сошихинскогго района. Все они названы поименно в областной Книге Памяти. Вернулись же домой более 4340 человек. Том увековечил 959 имен фронтовиков, партизан и подпольщиков. Продолжается работа по поиску достоверной информации об остальных участниках войны.

Николай Никитенко.

Цифра в 4340 человек установлена по отчетам военных отделов Островского и Сошихинского райкомов партии. Однако она неполная. Дело в том, что некоторые фронтовики продолжали военную службу, в том числе сверхсрочно и на офицерских должностях. Иные же после демобилизации не вернулись на свою малую родину, проживали и работали в других регионах страны. Как, например, Николай Георгиевич Васильев, который после тяжелого ранения был демобилизован в 1942 году. В 1946-1970 годах он работал слесарем-сборщиком в конструкторском бюро, которое ныне известно как НПО «Энергомаш» имени В.П. Глушко и расположено в городе Химки Московской области. За заслуги в деле создания и запуска в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли 21 декабря 1957 года ему было присвоено звание Героя Социалистического труда.

Николай Георгиевич Васильев.

- Как складывались судьбы островских фронтовиков после возвращения домой?

- Об их участии в восстановлении разрушенного войной хозяйства немало конкретных фактов приводится во вступительной статье, подготовленной старшим научным сотрудником Островского военно-исторического музея-заповедника Ириной Александровной Никифоровой, которая плодотворно поработала с архивными материалами. В руинах лежали город, сотни деревень были уничтожены, разграблены оккупантами коллективные хозяйства, предприятия. Во главе районов, многих трудовых коллективов сразу после изгнания немецко-фашистских захватчиков встали участники партизанского движения, а затем и демобилизованные фронтовики. В 1950-1980 годы не было в районе отрасли, где бы ни трудились участники Великой Отечественной войны. Они совершили трудовой подвиг, равный ратному.

Александр Михайлович Васильев.

Например, «от звонка до звонка» прошел по фронтовым дорогам Александр Михайлович Васильев. А в 1962-1975 годах он возглавлял колхоз «Оборона страны». К двум медалям «За отвагу», которыми он был отмечен как наводчик минометного расчета, прибавились ордена Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. Подобных примеров немало.

- Много таких интересных фактов удалось отыскать в биографиях участников войны?

- Сотни. Вот Владимир Александрович Алфёров (Слепнёв), уроженец города Острова. К началу войны ему было 16 лет, только-только успел окончить восемь классов. Проживая на временно оккупированной территории, он со своими товарищами организовал сбор оружия на месте боев, его хранение. В начале 1942 года стал партизаном 2-й Ленинградской партизанской бригады, по заданию которой вернулся в Остров, установил связь с подпольем и вновь ушел к партизанам. В октябре добровольно вступил в Красную Армию, стал разведчиком и командиром разведывательно-диверсионной группы.

Владимир Александрович Алфёров (Слепнёв).

В апреле 1943 года был заброшен в тыл противника с задачей организации резидентуры в городе Острове, и с этой задачей справился. В дальнейшем в период с октября 1944 по февраль 1945 года, действуя в тылу врага, давал командованию немало ценных разведданных. За свои подвиги к концу войны был награжден тремя орденами - Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени. И это в 20 лет!

Кто-то, как Алфёров, шагнул в пламя войны со школьной семьи. У других за спиной были Первая мировая, Гражданская, советско-финляндская, участие в локальных военных конфликтах. Примеров много. Среди них — судьба Евгения Михайловича Иванова, который принимал участие в боях с японскими интервентами на реке Халхин-Гол, в советско-финляндской и затем в Великой Отечественной войне.

Мартын Григорьевич Кукурузо прошел еще и гражданскую, был девять раз ранен.

Александр Георгиевич Поруценко — уроженец Дедовичского района, широко известен как один из организаторов продовольственного обоза и руководитель делегации Партизанского края, которая весной 1942 года побывала в блокадном Ленинграде.

Александр Георгиевич Поруценко.

Волею судьбы с 1949 года он проживал в Острове, там же и упокоен. Более тридцати лет занимал руководящие хозяйственные должности, вел большую военно-патриотическую работу.

Или Анатолий Андреевич Векшин. Он был известен в Острове как автор статей по истории района, книги, в которой обобщены его многолетние краеведческие изыскания. И мало кто знал, что он - участник советско-финляндской войны, а в период Великой Отечественной войны командовал стрелковой ротой, завершил свой боевой путь в мае 1945 года в Чехословакии.

Анатолий Андреевич Векшин.

- Участвовали ли островичи в освобождении европейских стран?

- По наградам ветеранов можно изучать географию. Многие участвовали в обороне Ленинграда, Москвы, Сталинградской, Курской битвах и других крупных сражениях, а затем освобождали страны Прибалтики, принесли свободу народам Европы. Полистайте страницы тома - убедитесь, что немало островичей были удостоены медалей «За освобождение Варшавы», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». Так, Иван Петрович Ефимов прошел по дорогам войны от Прибалтики до Москвы, затем - от Москвы до Берлина, оставив на стене Рейхстага свою роспись победителя. В частности, Георгий Николаевич Николаев от Сталинграда дошел до Вены, участвовал в битве за Днепр, в освобождении Украины, Молдавии, Югославии, Венгрии, Австрии.

- Были среди островичей участники Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года?

- Да. Это генерал-майор Павел Александрович Ермолов (он возглавлял сводный батальон Московского военно-инженерного училища). Фронтовики, а в то время слушатели военных академий столицы: майор Павел Александрович Александров (закончил службу в звании генерал-майор), старший лейтенант Николай Макарович Макаров, капитаны Владимир Аркадьевич Максимов, Александр Петрович Макаров, Юрий Николаевич Никандров. В парадном строю прошагали старший сержант Эдуард Игнатьевич Ермолович, старший лейтенант Анатолий Яковлевич Шкурин. Участниками парада были сержант Виктор Гаврилович Устинов и гвардии старшина Григорий Ефимович Семёнов. Всего десять человек — этим может гордиться не каждый район!

Предыдущие тома рассказывали о фронтовиках Великих Лук, Невельского, Новосокольнического, Дновского, Себежского районов. Следующий том будет посвящен ветеранам города Пскова.

- В структуре тома появился новый раздел «Всем смертям назло», в предыдущих выпусках мы его не видели. О чем он рассказывает?

- В нем приведены фамилии 81 ветерана (в том числе 26 островичей), которые считались погибшими или пропавшими без вести. Они были включены в Книги Памяти нашей области и других регионов, их фамилии значились на мемориалах. На самом деле, как было установлено в ходе работы над проектом «Солдаты Победы», они остались живы.

Участники Великой Отечественной войны Островского района у памятника Герою Советского Союза К.И.Назаровой. 9 мая 2005 года.

- Где можно почитать книгу «Солдаты Победы»?

- Мы отправляем ее во все библиотеки области, в главные книгохранилища страны и центральные музеи. Тираж составил 900 экземпляров, часть из них получают ближайшие родственники тех, о ком эта книга. Восстанавливая личную историю каждого участника войны, мы даем молодому поколению высокие примеры героизма. А в итоге из биографий фронтовиков складывается история целого военного поколения, история нашей страны, которой нужно гордиться.

Беседовала Юлия Магера