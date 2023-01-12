Общество

Поисковое объединение «Псковский рубеж» получило президентский грант

Поисковое объединение «Псковский рубеж» получило президентский грант. Об этом сообщается группе «Поисковый отряд "Псковский рубеж"» в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья! Свершилось! Мы победили в конкурсе от Фонда президентских грантов с нашей работой просветительский проект по популяризации археологического подхода в поисковой работе "Сила в правде". Мы очень рады и даже немножко счастливы этому событию. Приглашаем вас просто порадоваться с нами, а все подробности потом», - рассказали поисковики.

Целью проекта является повышение уровня компетентности поисковиков, принимающих участие в поисковых экспедициях на территории Псковской области, в возрасте от 14 лет через практикоориентированные тренинги по эксгумационной, антропологической и документационной работе с использованием археологического подхода на территории региона в 2023 году.

О подробностях проекта поискового объединения «Псковский рубеж» можно будет прочитать в ближайшее время в интервью Псковской Ленты Новостей.

Победителей первого конкурса президентских грантов 2023 года определили 12 января на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. По итогам первого конкурса 1 845 некоммерческих организаций получат поддержку на сумму 4,3 млрд рублей. На поддержку претендовали 10 615 инициатив.