Три купели оборудуют в Гдовском районе на Крещение. Об этом сообщил глава Гдовского района Алексей Васильев в своём Telegram-канале.
«19 января православный мир будет отмечать Крещение Господне. Чтобы все желающие могли в праздничный день соблюсти традицию крещенских купаний, мы готовим на территории Гдовского района три купели — две на Чудском озере у деревень Ветвеник и Залахтовье и одну на реке Гдовке в Гдове», - написал глава района.
Для безопасности у купелей организуют дежурство специальных служб. График уже определён:
«Дорогие жители и гости нашего района, прошу вас посещать купели именно в это время, чтобы крещенские купания были действительно безопасными. А также призываю каждого прислушаться к своему организму и если есть признаки недомогания, какие-либо заболевания, то отказаться от купаний, поскольку погружение в ледяную воду может иметь тяжёлые последствия», - обратился глава района к жителям.