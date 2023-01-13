Общество

Три купели оборудуют в Гдовском районе на Крещение

Три купели оборудуют в Гдовском районе на Крещение. Об этом сообщил глава Гдовского района Алексей Васильев в своём Telegram-канале.

«19 января православный мир будет отмечать Крещение Господне. Чтобы все желающие могли в праздничный день соблюсти традицию крещенских купаний, мы готовим на территории Гдовского района три купели — две на Чудском озере у деревень Ветвеник и Залахтовье и одну на реке Гдовке в Гдове», - написал глава района.

Для безопасности у купелей организуют дежурство специальных служб. График уже определён:

Гдов, улица 1-Слободская, река Гдовка с 14:00 до 15:00;

деревня Ветвеник, близ побережья Чудского озера с 12:00 до 13:00;

деревня Залахтовье, близ побережья Чудского озера с 13:00 - 14:00.

«Дорогие жители и гости нашего района, прошу вас посещать купели именно в это время, чтобы крещенские купания были действительно безопасными. А также призываю каждого прислушаться к своему организму и если есть признаки недомогания, какие-либо заболевания, то отказаться от купаний, поскольку погружение в ледяную воду может иметь тяжёлые последствия», - обратился глава района к жителям.