Общество

Борис Елкин пообещал снабжать псковских журналистов новыми инфоповодами

С Днём российской печати сотрудников средств массовой информации Пскова поздравил глава города Борис Елкин.

«С развитием информационных технологий профессиональный праздник 13 января отмечает не только печатная журналистика. В этот день слова поздравлений адресованы всем журналистам: корреспондентам сетевых изданий и телерепортерам, радиоведущим и авторам интернет-СМИ», - написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что роль прессы в сегодняшнее непростое время приобретает особое значение: от профессионализма работников СМИ зависит, как люди воспринимают происходящие события, как оценивают уже сделанное или то, что планируется осуществить.

«Желаю псковским журналистам оставаться пытливыми и скрупулезными, объективными и беспристрастными. Новых вам проектов, роста аудитории, благодатных тем для репортажей и интересных собеседников. Со своей стороны обещаю снабжать вас новыми информационными поводами!» - добавил Борис Елкин.