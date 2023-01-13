Общество

Определён подрядчик для строительства крупной детской площадки в Пскове

Определён подрядчик на установку одной из трёх детских игровых площадок, которые появятся в Пскове в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал Бориса Елкина

«На общественной территории между домами Октябрьский проспект, 23а и 21, Металлистов, 23 и Гражданская, 8 разместится комплекс площадью около 300 квадратных метров. Он будет включать с десяток элементов: игровое и спортивное оборудование, качалку-балансир, качалки на пружине, качели с цепным подвесом, песочницу, парковые диваны и урны. Предусмотрено безопасное резиновое покрытие», - отметил он.

К середине июня семьи с детьми, проживающие в близлежащих домах, смогут оценить новый объект, пояснил Борис Елкин.

«Еще две площадки оборудуем в районе улицы Отрадной и на Госпитальной, 15. Городские пространства выбирали сами псковичи весной прошлого года путем онлайн-голосования на сайте проекта», - добавил глава города.