Общество

Сову и других обитателей музейных парков запечатлел в январе сотрудник «Михайловского»

Сотрудник Государственного Пушкинского заповедника Алексей Михайлов сфотографировал неясыть в парке мемориальной усадьбы «Тригорское». Птичью «фотосессию» сотрудники информационной службы музея разместили в официальном сообществе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, Пушкинский заповедник

По снимкам, где птица смотрит в объектив, оказываясь на фоне то Георгиевского храма на городище Воронич, то господского дома Осиповых и Вульфов, понятно, что сова увидела человека и подпустила его достаточно близко, впрочем, не выпуская из поля зрения. В музее отметили, что мохнатые и пернатые насельники усадебных парков в большинстве своём людей совсем не боятся, а бывает, даже принимают угощение с руки.

В «Михайловском» также рассказали, что Алексею Михайлову везёт на встречи с птицами и дикими животными. В его январских записях «ВКонтакте» с примечанием «новые встречи в новом году» можно увидеть фотографии лисы, косуль, снегирей, сойки.

А на днях сотруднику музея удалось запечатлеть даже оставшегося зимовать в псковских пушкинских местах баклана.