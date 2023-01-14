Общество

Встреча с Героем России прошла в Пскове

Встреча ефрейтора, механика-водителя танка 76-й дивизии ВДВ, Героя России Тимофея Матвеева состоялась с обучающимися военно-патриотических клубов «Юный спасатель» (руководитель Елена Ильина) и «Юный поисковик (руководитель Елизавета Стрелкова) в псковском центре «Патриот» 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Во встрече активное участие принял президент Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» (Клуб генералов и адмиралов) генерал-лейтенант Валентин Костенко.

«Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Ребята интересовались боевыми буднями и бытом военнослужащих, участвующих в СВО и др. В ходе встречи обучающиеся исполнили Герою России песни и передали ему письма учащихся общеобразовательных школ города Пскова участникам СВО», - рассказали организаторы.

Затем Герою России Тимофею Матвееву подарили совместную фотографию с автографами всех участников встречи.

«Несомненно, что сегодняшняя встреча внесет свой положительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения в лице обучающихся центра "Патриот"», - добавили организаторы.