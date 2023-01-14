Общество

Врачи рассказали о способах приспособиться к резкой смене погоды

Врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова рассказали о способах приспособиться к резкой смене погоды. Мнением специалисты поделились с RT.

По словам Лапы, при перемене погоды первой реагирует сосудистая система — появляются головные боли, утомляемость. Обостряются хронические заболевания, также могут возникнуть боли в животе. Помимо этого, при изменении температуры велик риск заболеть ОРВИ или гриппом, отметила врач.

Однако Чернышова предупредила, что если одеться слишком тепло, то вполне вероятно можно вспотеть, перегреться, а затем переохладиться. Важно обеспечить возможность менять слои одежды — к примеру, снять куртку и остаться в рубашке.

Помимо этого, терапевт Чернышова посоветовала проводить как можно больше времени на свежем воздухе, проветривать помещение и поддерживать физическую активность.