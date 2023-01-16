Общество

Диетолог дала рекомендации по питанию при ОРВИ

В случае ОРВИ и при наличии высокой температуры тела не стоит злоупотреблять острой и пряной пищей, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в Международный день горячей и острой пищи.

Диетолог отметила, что наиболее популярным представителем группы острых продуктов является имбирь. Благодаря терпенам и гингиролу, имбирь, подобно чесноку, может оказывать противовоспалительное и бактерицидное действие. Кроме того, в свежем корне имбиря содержится также каротиноиды (витамин А) и витамин С – эти вещества являются мощными природными антиоксидантами и защищают мембраны клеток от повреждения, пишет РИА Новости.

«Но в случае развития респираторного заболевания, выраженного воспаления, а тем более температуры употреблять острую и пряную пищу и напитки не рекомендуется», - рассказала Стародубова. По ее словам, для здорового человека умеренное добавление имбиря в различные блюда из овощей, круп, рыбы или птицы, а также использование его для приготовления первых блюд и напитков может оказать профилактический эффект на организм благодаря согревающему и некоторому бактерицидному действию.

«Как и любые другие жгучие специи, имбирь следует употреблять в небольшом количестве. Для здорового человека – это примерно 10-12 граммов свежего корня имбиря или 1-1,5 граммов сухого», - подчеркнула Стародубова.

Также диетолог добавила, что и в куркуме содержится мощнейший антиоксидант - куркумин. Он способствует укреплению иммунитета, нормализации метаболических процессов, улучшает работу мозга оказывает положительное влияние на различные метаболические реакции, а также снижает риск развития некоторых онкологических заболеваний.

«Что же касается количества потребления куркумы, то оно должно быть умеренным - в среднем для здорового взрослого человека это количество составляет около 2 граммов», - сказала Стародубова.