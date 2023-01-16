Общество

Состав общественного совета при комитете юстиции обновят в Псковской области

Общественная палата Псковской области начала формирование нового состава общественного совета при региональном комитете юстиции в связи с истечением 10 марта 2023 года срока полномочий действующего совета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Прием документов от кандидатов в члены общественного совета, в том числе от представителей общественных организаций, осуществляется в период с 10 января по 10 марта включительно.

С перечнем необходимых документов от кандидатов в члены общественного совета и порядком их подачи можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Псковской области по ссылке.

Контактное лицо по вопросу формирования общественного совета: руководитель аппарата Общественной палаты Псковской области Наталья Николаева, телефон: (8112) 72-16-10.