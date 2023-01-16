Общество

Почти 20 сертификатов для пострадавших от несчастных случаев активировали в Псковской области в 2022 году

392 электронных сертификата для инвалидов на получение 2 233 технических средств реабилитации и 17 сертификатов для пострадавших от несчастных случаев на производстве сформировано и активировано в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Социальный фонд к настоящему времени оформил более 156 тыс. электронных сертификатов на технические средства реабилитации на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей, дополнили в ведомстве.

В электронном каталоге ТСР представлено свыше 6,7 тыс. изделий реабилитации, а также 609 организаций-поставщиков и производителей средств реабилитации.

В каталоге можно узнать стоимость ТСР, уточнить их производителей, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. В Псковской области с электронным сертификатом работают четыре торговые площадки.

Подать заявление на получение электронного сертификата можно через портал государственных услуг, офис регионального отделения Социального фонда России по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 7, клиентские службы отделения во всех районах области, офисы МФЦ.

Срок предоставления электронного сертификата с момента подачи заявления от гражданина – 5 рабочих дней.