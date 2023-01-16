Общество

Псковские росгвардейцы за год выявили 7 нарушений на топливно-энергетических объектах

7 нарушений законодательства выявили росгвардейцы в Псковской области в 2022 году в ходе проведения проверок объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Сотрудники отделения государственного контроля ведомства осуществляют федеральный государственный контроль над обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, напомнили в Росгвардии.

«В 2022 году росгвардейцы в ходе проведения проверок объектов топливно-энергетического комплекса выявили 7 нарушений обязательных требований действующего законодательства. В ходе контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны выявлено 15 нарушений», - подвели итоги в ведомстве.

Руководителей организаций, которые допустили нарушения, привлекли к административной ответственности.