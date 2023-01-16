Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Жизнь без коллекторов: в Госдуме работают над законопроектом, запрещающем деятельность коллекторов, а 8 млн россиян в долгах, как в шелках.

Мусор в форточку – 10 тысяч рублей штраф: любителей выкинуть ТКО из автомобиля теперь будут учить рублем.

Мега-юбилей: 550-летие Печор – это масштабная реставрация, благоустройство, создание детского центра и планируемый визит президента уже в августе этого года.

«Иных уж нет, и те далече»: минус Рачеев и Волков, плюс Шатурный – кадровые перемены минувшей недели.

И, как всегда, сегодня прозвучат комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.