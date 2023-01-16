Общество

Синоптик предупредила псковичей об опасности выхода на лёд в Крещение

Выход на лед в дни Крещенских купаний в Псковской области может быть опасен. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«До 20 января погода ожидается теплой, температуры смешанные, от -2 °C до + 3 °C, ветер южный, ощутимый. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега с дождем. Постепенное изменение характера погоды мы ожидаем после 20 января», – рассказала Тала Нещадимова.

Она также предупредила псковичей об опасности выхода на лед во время Крещенских купаний. «Я бы не советовала кому-то выходить на лед. Визуально определяется, что это опасно, устойчивого крепкого льда уже нет», – добавила синоптик.