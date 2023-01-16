Общество

В каких случаях ребенку с ОРВИ нужен осмотр педиатра, объяснил Минздрав

Нередко родители отказываются от визита к врачу, когда у ребенка наблюдаются симптомы острого респираторного вирусного заболевания. Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что в некоторых случаях ОРВИ обойтись без квалифицированной помощи врача невозможно.

По словам специалиста, если температура тела у младенца до трех месяцев поднялась до 38 градусов, необходим осмотр медика. Если у ребенка температура тела поднялась ближе к 40 градусам, нужно вызвать скорую медпомощь вне зависимости от возраста, пишет RuNews24.

Также необходим осмотр педиатра, если температура 39 градусов держится больше суток и не сбивается жаропонижающими препаратами. При этом если ребенок пьет мало воды, у него может начаться обезвоживание, что также требует участия врачей.

Насторожить родителей должны постоянный плач, петехиальная сыпь, сильная головная боль. Эти симптомы указывают на то, что нужно обратиться к медицинскому работнику.