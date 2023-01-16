Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
100 псковских миллионеров
Политические итоги-2022
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Газ в быту
Догазификация курс на ускорение
Господин Рейтингомер
Новая «Пчёлка» в Пскове
Капремонт на округе №15
показания электросчетчиков
о псковском футболе
в Кремль платно
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 16.01.2023 07:000 Атлантический циклон принесёт согретые воздушные массы на Северо-Запад России 16.01.2023 22:000 290 детей получили подарки в рамках акции «Стань Дедом Морозом» в Псковской области 16.01.2023 21:400 Макароны помогают сбросить вес, заявила диетолог 16.01.2023 21:190 Каждый десятый россиянин даёт имена своим гаджетам – опрос 16.01.2023 21:001 Противопоказания к купанию в проруби перечислили псковские медики 16.01.2023 20:190 Почти 20 сертификатов для пострадавших от несчастных случаев активировали в Псковской области в 2022 году
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:221 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Макароны помогают сбросить вес, заявила диетолог

16.01.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Традиционно макароны причислены к тем продуктам, употребление которых стоит ограничить людям, пытающимся сбросить лишний вес. Однако, по заявлению британского диетолога Эммы Беккэт, худеющие могут перестать себя ограничивать и перейти на «макаронную» диету, не опасаясь набрать лишние килограммы.

Диетолог считает, что макароны могут быть частью сбалансированной диеты, пишет RuNews24. Так, последнее исследование показало, что люди, которые регулярно едят этот продукт, худеют быстрее. Главное — не переусердствовать и употреблять их в разумном количестве, подчеркивает диетолог.

Также она рекомендует перейти на цельнозерновые макароны с большим содержанием клетчатки. Она помогает работе кишечника и продлевает чувство сытости. Полезными будут и безглютеновые макароны с меньшим содержанием белка.

Теги: #диетолог
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о полном запрете деятельности коллекторов?
В опросе приняло участие 39 человек
16.01.2023, 22:000 290 детей получили подарки в рамках акции «Стань Дедом Морозом» в Псковской области 16.01.2023, 21:400 Макароны помогают сбросить вес, заявила диетолог 16.01.2023, 21:190 Каждый десятый россиянин даёт имена своим гаджетам – опрос 16.01.2023, 21:050 Более 34 млн рублей грантовой поддержки получили 10 хозяйств Псковской области в 2022 году
16.01.2023, 21:001 Противопоказания к купанию в проруби перечислили псковские медики 16.01.2023, 20:400 Студент убил мать, выбросившую листок с логинами и паролями 16.01.2023, 20:190 Почти 20 сертификатов для пострадавших от несчастных случаев активировали в Псковской области в 2022 году 16.01.2023, 20:130 Символику всех муниципалитетов утвердили в Псковской области
16.01.2023, 20:000 Диетолог дала рекомендации по питанию при ОРВИ 16.01.2023, 19:400 Изжога может указывать на наличие тромба в лёгких – эксперты 16.01.2023, 19:270 Рейтингомер: отставки недели, сапог-чулок для главы и переплевывание из-за «Чебурашки». ВИДЕО 16.01.2023, 19:200 Состав общественного совета при комитете юстиции обновят в Псковской области
16.01.2023, 19:170 Новый выпуск проекта «Наши краше» посвятили Модесту Мусоргскому 16.01.2023, 19:110 Права детей на объекты недвижимости псковичам перечислили эксперты 16.01.2023, 19:000 Творческую мастерскую «Путь, выбранный однажды…» представили в Пскове 16.01.2023, 18:450 Россияне устремились на новогодних праздниках в Белоруссию и Казахстан
16.01.2023, 18:270 В каких случаях ребенку с ОРВИ нужен осмотр педиатра, объяснил Минздрав 16.01.2023, 18:150 Великолучанин на почве ревности зарезал свою сожительницу 16.01.2023, 18:150 Руководство судебных приставов проведёт приём граждан в Острове 16.01.2023, 18:010 Магия по-псковски: Крещенские гадания на любовь и исполнение желаний
16.01.2023, 18:001 Новогоднюю ель в Острове демонтируют из-за сильного ветра 16.01.2023, 18:000 О существовании частей особого назначения в XX веке рассказали псковичам 16.01.2023, 17:500 11 купелей готовят к празднику Крещения в Псковской области 16.01.2023, 17:500 Первенство и Чемпионат СЗФО по фигурному катанию пройдут в Пскове
16.01.2023, 17:461 Роди и заработай 16.01.2023, 17:420 Заболеваемость коронавирусом возросла в Псковской области 16.01.2023, 17:390 Skoda и Ford столкнулись на пешеходном переходе в Пскове 16.01.2023, 17:390 Минздрав подготовил список рецептурных препаратов для онлайн-продажи
16.01.2023, 17:370 Двух пьяных водителей выявили в Псковской области 16.01.2023, 17:340 До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 января 16.01.2023, 17:300 Псковичей приглашают на день открытых дверей в музей-квартиру Спегальского 16.01.2023, 17:261 Рейтингомер: отставки недели, сапог-чулок для главы и переплевывание из-за «Чебурашки»
16.01.2023, 17:191 Псковичам напомнили о санкциях за складирование мусора в неположенном месте 16.01.2023, 17:110 «Портят ступени»: ремонт лестницы в доме на Запсковье приостановили из-за суда 16.01.2023, 17:090 Мешки с прошлогодней листвой показались из-под растаявшего снега в Пскове 16.01.2023, 17:090 Как правильно задекларировать доходы, объяснят псковичам
16.01.2023, 17:000 Псковские спортсмены привезли золотые медали с первенства по карате WKF 16.01.2023, 16:540 Два камня из Псковской области отправили в подольский сад. ВИДЕО 16.01.2023, 16:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 января 16.01.2023, 16:410 Продажи напитков без сахара резко снизились в России на 9,8%
16.01.2023, 16:280 Сотрудников «Псковпассажиравтотранса» отметили благодарностью министра транспорта РФ 16.01.2023, 16:270 Псковский облсовпроф подвёл итоги своей деятельности в 2022 году 16.01.2023, 16:230 Свыше 20 вакансий открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» 16.01.2023, 16:200 Сила в правде
16.01.2023, 16:160 Пропавшего в январе мужчину ищут в Великолукском районе 16.01.2023, 16:140 Вандалы обломали рога инсталляциям в виде оленей в Печорах. ФОТО 16.01.2023, 16:080 Заместителем главного судьи хоккейного матча в Пскове стала женщина 16.01.2023, 16:060 Начать год с поиска новой работы решили полтора миллиона россиян – аналитики
16.01.2023, 16:040 Почти 500 безнадзорных животных планируют отловить в Псковской области за год 16.01.2023, 15:510 Прощание с бывшим главой администрации Печорского района состоится 17 января 16.01.2023, 15:490 Опочанин спас тонущую в полынье собаку на новогодних праздниках 16.01.2023, 15:460 Мумифицированное тело актёра из «Папиных дочек» найдено в Москве
16.01.2023, 15:410 В России продолжится снижение цен на аренду жилья – эксперты 16.01.2023, 15:315 Владимир Кузь оценил ситуацию с «тающим» асфальтом в Пскове 16.01.2023, 15:300 Врачи оценивают состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова как крайне тяжелое 16.01.2023, 15:270 Упавшую на тротуар тую в Пскове распилили спустя два часа после публикации на ПЛН
16.01.2023, 15:221 Установку крещенской купели начали в Великих Луках. ФОТО 16.01.2023, 15:201 «Постскриптум»: Жизнь без коллекторов, мусорные штрафы и кадровые перемены недели. ВИДЕО 16.01.2023, 15:120 Псковские росгвардейцы за год выявили 7 нарушений на топливно-энергетических объектах 16.01.2023, 15:090 Умерла легенда итальянского кино Джина Лоллобриджида
16.01.2023, 15:070 Угрозу падения забора устранят у долгостроя на Завеличье 16.01.2023, 14:570 Респонденты ПЛН ответили, каких перемен ждут в 2023 году 16.01.2023, 14:550 «ГорДозор»: Новый сигнал на светофорах в Пскове - насколько эффективно? ВИДЕО 16.01.2023, 14:540 Конкурс на замещение должности главврача кожно-венерологического диспансера проводят в Псковской области
16.01.2023, 14:451 Более 77 тысяч экскурсантов посетили Псковскую область в новогодние праздники 16.01.2023, 14:321 Сайт обслуживающего московские СИЗО магазина переименовали в «Сидим-едим» 16.01.2023, 14:221 «Люди мёрзнут»: жители куньинской деревни жалуются на качество отопления 16.01.2023, 14:211 Акцию раннего бронирования летнего отдыха в России свернут уже зимой
16.01.2023, 14:130 «Деловой понедельник»: Коучинг как инструмент для развития бизнеса. ВИДЕО 16.01.2023, 14:110 Областной конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий» стартует 6 февраля 16.01.2023, 13:521 Кого в поликлинике обслуживают вне очереди, напомнили псковичам 16.01.2023, 13:510 Долгострой на улице Петровской в Пскове планируют завершить в 2023 году
16.01.2023, 13:380 Прокладку подземных коммуникаций продолжают в Псково-Печерском монастыре 16.01.2023, 13:330 Фотофакт: Туя «прилегла» у здания миграционки в Пскове 16.01.2023, 13:230 Синоптик предупредила псковичей об опасности выхода на лёд в Крещение 16.01.2023, 13:130 Пять заражённых коронавирусом выявили в Псковской области за сутки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru