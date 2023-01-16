Общество

Макароны помогают сбросить вес, заявила диетолог

Традиционно макароны причислены к тем продуктам, употребление которых стоит ограничить людям, пытающимся сбросить лишний вес. Однако, по заявлению британского диетолога Эммы Беккэт, худеющие могут перестать себя ограничивать и перейти на «макаронную» диету, не опасаясь набрать лишние килограммы.

Диетолог считает, что макароны могут быть частью сбалансированной диеты, пишет RuNews24. Так, последнее исследование показало, что люди, которые регулярно едят этот продукт, худеют быстрее. Главное — не переусердствовать и употреблять их в разумном количестве, подчеркивает диетолог.

Также она рекомендует перейти на цельнозерновые макароны с большим содержанием клетчатки. Она помогает работе кишечника и продлевает чувство сытости. Полезными будут и безглютеновые макароны с меньшим содержанием белка.