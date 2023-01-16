Общество

Свыше 20 вакансий открыты в ООО «ПсковАгроИнвест»

Вакансии открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

На предприятии открыты следующие вакансии:

Репродукторный участок свиней

зоотехник по воспроизводству стада – зарплата от 35 000 рублей,

работник по уходу за животными – 30 000 рублей.

Цех переработки молока

механик молочного оборудования (Палкино) – 35 000 рублей.

Цех переработки

формовщик – от 40 000 рублей.

Служба главного энергетика

слесарь КИПА – от 40 000 рублей,

электрогазосварщик – 35 000 рублей,

электрик – 35 000 рублей.

Цех деревообработки

кочегар – 30 000 рублей,

рабочий пилорамы – от 30 000 рублей,

станочник – от 35 000 рублей.

Транспортная служба

водитель категорий С,Е – от 35 000 рублей,

тракторист – от 30 000 рублей.

Цех по забою скота

изготовитель натуральной колбасной оболочки - от 20 000 рублей.

Элеватор-Псков

слесарь-ремонтник - от 26 000 рублей.

Ветеринарная служба

оператор по ветеринарной обработке – 25 000 рублей.

МТФ «Стремутка»

доярка – от 35 000 рублей.

МТК «Ажово»

телятник – 40 000 рублей,

лаборант - от 30 000 рублей,

оператор РДУ - 40 000 рублей,

скотник – 40 000 рублей,

ветеринарный фельдшер - от 30 000 рублей.

Участок деревня Полоное Порховского района

бригады строителей – зарплата сдельная,

агроном – от 40 000 рублей.

Обращаться можно в отдел кадров: 33-13-03 (добавочный: 58, 59), отдел кадров в деревне Полоное: 33-13-03 (добавочный: 223).

Резюме можно отправить по электронной почте: ok@pskovagro.ru.