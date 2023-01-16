Почти 500 безнадзорных животных планируют отловить в Псковской области за год

Утвержден план-график отлова животных без владельцев на территории Псковской области на 2023 год. Соответствующий приказ комитета по ветеринарии Псковской области от 9 января 2023 года № 3 опубликован 16 января на официальном интернет-портале правовой информации.
Всего в 2023 году планируются выловить 493 животных. Больше всего в Невельском районе (63), Гдовском районе (60), Великолукском (56). В Локнянском районе планируют отловить 1 животное, в Красногородском – ни одного.
План отлова:
- Бежаницкий район - 3;
- Великолукский район - 56;
- Невельский район - 63;
- Новосокольнический - 24;
- Опочецкий район - 10;
- Островский район - 33;
- Порховский район - 16;
- Псковский район - 24;
- Великие Луки - 33;
- Псков - 50;
- Локнянский район - 1;
- Новоржевский район - 10;
- Куньинский район - 5;
- Усвятский район - 3;
- Себежский район - 10;
- Пустошкинский район - 5;
- Красногородский район - 0;
- Пушкиногорский район - 3;
- Палкинский район - 10;
- Пыталовский район - 10;
- Дедовичский район - 15;
- Дновский район - 23;
- Гдовский район - 60;
- Печорский район - 11;
- Плюсский район - 5;
- Стругокрасненский район - 10.