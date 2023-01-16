Общество

Почти 500 безнадзорных животных планируют отловить в Псковской области за год

Утвержден план-график отлова животных без владельцев на территории Псковской области на 2023 год. Соответствующий приказ комитета по ветеринарии Псковской области от 9 января 2023 года № 3 опубликован 16 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в 2023 году планируются выловить 493 животных. Больше всего в Невельском районе (63), Гдовском районе (60), Великолукском (56). В Локнянском районе планируют отловить 1 животное, в Красногородском – ни одного.

План отлова: