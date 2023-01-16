Общество

Вспышки геостационарных спутников в ночном небе запечатлел псковский астрофотограф. ВИДЕО

Вспышки геостационарных спутников в ночном небе запечатлел псковский астрофотограф Михаил Прохоренко. Видеозапись он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Михаил Прохоренко

«Через 10 месяцев разглядел на одном из своих астро-таймлапсов невероятное: вспышки множества геостационарных спутников, получающиеся в результате отражения солнечного света элементами аппаратов! Как только заметил в нижнем левом углу загорающиеся точки, обратил внимание, что они образуют линию вдоль небесного экватора, рядом с которым, например, "скользит" Пояс Ориона», – отметил Михаил Прохоренко.

Он уточнил, что сверил положение спутников по дате в Стеллариуме – виртуальном планетарии – и убедился в своём предположении.

«В приложении, похоже, даже показано, когда аппараты отражают свет - они становятся серыми. На свечение каждой вспышки во временном масштабе таймлапса приходится по несколько минут», – пояснил астрофотограф.