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Общество

Языки программирования и управление гневом планируют прокачать жители СЗФО

17.01.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Какие навыки и компетенции планируют изменять и улучшать в 2023 году жители Северо-Западного Федерального округа, а также сколько денег готовы потратить люди ради освоения новой профессии, выяснила служба исследований hh.ru по итогам проведенного опроса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе онлайн-платформы по поиску работы.

Исследование показало, что 41% опрошенных жителей СЗФО готовы потратить личные средства ради получения новых ценных навыков и компетенций. Из них 21% или каждый пятый респондент на Северо-Западе страны в 2023 году планирует выложить до 10 000 рублей, чтобы освоить новую или дополнительную профессию. Для сравнения: по России таких набралось лишь 16%.

Еще 15% трудящихся в СЗФО заплатят за обучение от 10 000 до 50 000 рублей, а 5% трудящихся в Северо-Западном ФО ради освоения новых компетенций, навыков или даже специализаций потратят в этом году от 50 000 до 100 000 рублей. Не хотят тратить личные средства на обучение 3% местных респондентов, а 56% готовы учиться, но только на бесплатных курсах.

В разрезе soft skills или надпрофессиональных навыков жители СЗФО делают ставку в 2023 году на развитие самоорганизации (44% опрошенных будут углублять именно эту компетенцию в этом году). Коммуникативность – как навык важен для развития у 26% трудящихся СЗФО. Также в топ по популярности для развития в этом году попали умение принимать решения, умение хорошо выступать на публике, многозадачность (по 23%), критическое мышление (21%), управление гневом (18%). Подробнее о других – на диаграмме ниже. Примечательно, что такой навык как управление гневом хотят прокачать в этом году и мужчины, и женщины в равной степени.

В разрезе hard skills или профессиональных навыков наиболее важны для развития в 2023 году и стоят в планах у трудящихся СЗФО – изучение языков программирования: так ответили 38% на Северо-Западе, что на 11% выше среднероссийских показателей. Еще треть опрошенных (33%) будут изучать иностранные языки и различные компьютерные программы (31%). Ещё 13% будут постигать азы маркетинга, 10% изучать графический дизайн, а 23% усилят навыки продаж. Подробнее о других – на диаграмме ниже.

Аналитики отметили, что качестве профессионального роста женщины-респонденты в СЗФО планируют в 2023 году чаще, чем мужчины изучать иностранные языки (разница в 4%), а также на 5% чаще, чем мужчины улучшать навыки вождения автомобиля и спецтехники. В свою очередь мужчин пока что чаще, чем женщины планируют изучение компьютерных программ (на 2% чаще), а также на 16% чаще изучать языки программирования.

В разрезе профессий чаще других хотят усилить знание иностранных языков работники ИТ-индустрии (51% из данной сферы) и маркетологи (50%). Повысить знание компьютерных программ и понимать механику автоматизации хотят HR-специалисты (41%).

Теги: #работа #курсы
Источник: Псковская Лента Новостей
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