Общество

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественного порядка во время празднования Крещения

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественного порядка во время празднования Крещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В региональном управлении Росгвардии под председательством начальника управления полковника полиции Игоря Иванова прошло заседание оперативного штаба, в ходе которого обсуждались вопросы готовности сил и средств ведомства к участию в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения на территории Псковской области мероприятий, посвященных Крещению.

В обеспечении безопасности примут участие сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области. Для незамедлительного реагирования на все сообщения о правонарушениях, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам массового пребывания граждан.