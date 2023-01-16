Общество

«Беседка»: Как подготовиться к Крещению Господню? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 января.

19 января православные верующие будут отмечать один из двенадцати главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда Иисус Христос крестился в реке Иордан.

Подробнее об истории праздника, о его духовной составляющей и значении для православных, рассказал священник Антоний Афанасьев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в Пскове, кандидат богословия. Ведущая Анастасия Сливинская также поговорила с гостем студии о крещенских купаниях: в чем символизм погружения в купель, нужно ли как-то заранее к этому готовиться и где верующие могут набрать крещенскую воду.