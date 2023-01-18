Общество

Роскачество определило шпионящие за пользователями приложения для смартфонов

В Роскачестве провели экспертизу 50 приложений из Google Store на возможность слежки за пользователями. Итоги показали, что большая часть из них не рекомендуется к установке.

Так, менеджеры паролей по большей части «грешат» навязчивой рекламой, а некоторые программы и вовсе оказались фишинговыми для получения скрытого доступа к устройству владельца и краже его паролей. Такими эксперты посчитали Simple Password Manager, Password Generator и Password Generator & Manager. Все они могут прослушивать разговоры пользователей, пишет RuNews24.

Еще некоторые приложения необоснованно требуют доступ к просмотру сети Wi-Fi и подключенных к ней устройств. Так, хакеры могут также собирать дополнительные сведения о самом пользователе. На этом «грешат» Password Vault, ID Control Password Management, Password Generator и Simple Password Manager.

В остальных приложениях основные претензии касаются сверхназойливой рекламы.