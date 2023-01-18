Общество

Девять человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Ещё девять человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 126 013.

Выздоровело от заболевания за сутки 6 пациентов, всего от COVID-19 в регионе избавились 123 933 жителя. Число летальных случаев осталось неизменным – 1961 человек.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: