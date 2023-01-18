Общество

Сильный мокрый снег прогнозируют в Псковской области 18 января

Жителей Псковской области предупреждают о неблагоприятном явлении, которое синоптики прогнозируется в регионе сегодня, 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сегодня вечером местами по Псковской области, преимущественно по северу области, ожидаются сильные осадки, преимущественно мокрый снег», - говорится в сообщении ведомства.

Псковичей просят быть осторожными на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, не использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, не разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».