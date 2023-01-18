Общество

Ненужный профессор: как псковский университет «омолаживает» кадры

От сессии до сессии живут студенты весело, поется в советской песне. С педагогами, казалось бы, дела должны обстоять примерно так же, но не тут-то было. Преподавателям филологического факультета ПсковГУ в новом учебном году пришлось столкнуться с суровой реальностью «омоложения» кадров. Университет решил сбросить с парохода современности сразу нескольких эксклюзивных для региона специалистов.

Почему адекватно «омолодить» кадры в современном состоянии университета так трудно? Что останавливает самих молодых специалистов от преподавания в вузе? Какова позиция университета? В ситуации разбирался корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь >>>>