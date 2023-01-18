Общество

Псковские архивисты поделились фотографиями партизанских обозов времён блокадного Ленинграда

Псковские архивисты поделились фотографиями партизанских обозов времён блокадного Ленинград в Telegram-канале «Архивный документ».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области; Продовольственный обоз по пути в блокадный Ленинград. Март 1942 год

Дата – 18 января – вошла в истории Великой Отечественной войны как день прорыва блокады Ленинграда. Это стало результатом операции «Искра». Был отвоеван коридор для обеспечения сухопутной связи города со страной. Однако полностью блокадное кольцо было снято лишь 27 января 1944 года.

Начальник снабжения 2-й Ленинградской партизанской бригады Д.С. Ипатов сопровождает продовольственный обоз в блокадный Ленинград. Март 1942 год

«История Ленинградской и Псковской областей связана неразрывно. Несколько районов когда-то входили в состав Ленинградской области, тут и там жили родственники. В годы войны очень многие семьи из Ленинграда на лето отправили своих детей на каникулы к родным в псковские деревни. По-разному сложились их судьбы. Но псковичи всегда осознавали себя соседями Ленинграда, и стремились максимально помочь. Примером такой помощи служит партизанский обоз, который доставил 42 тонны продовольствия в Ленинград – 5 марта 1942 года он выдвинулся из Дедовичского района, 29 марта прибыл», - рассказали архивисты.

Без даты

На этой неделе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят патриотические мероприятия, открываются выставки о Ленинграде и ленинградцах, в том числе, с использованием архивных документов.