Общество

Роскомнадзор ограничил передачу платёжной информации в Telegram

Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через него для ряда организаций ограничена, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам… ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как следует из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельности в интернете на территории РФ, мессенджер Telegram включен в него 22 ноября 2021 года. В перечне в качестве иностранного ресурса в том числе находятся социальные сети Twitter, TikTok, Likee, Discord, сервис видеоконференций Zoom, мессенджер Viber, аудиостриминговый сервис Spotify, стриминговый сервис Twitch и видеохостинг YouTube.

В четверг банк ВТБ сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Так, через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.