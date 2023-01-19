Общество

Количество вакансий для учителей растёт в Псковской области

Количество вакансий для репетиторов и преподавателей в Псковской области по сравнению с началом прошлого года увеличилось на 15%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Количество размещенных вакансий в Псковской области в сфере образования составляет 3% от общего числа вакансий в данной сфере по СЗФО. Наиболее часто репетиторов и преподавателей ищут в Пскове (28% вакансий об общего числа), Великих Луках (6%), Гдове (2%) по таким предметам как биология, английский, химия.

Средняя зарплата репетиторов и преподавателей Псковской области составляет порядка 20-25 тысяч рублей, что на 25 тысяч рублейй меньше, чем доход других спеицалистов в образовательной сфере региона. Соискатели в свою очередь предпочитают получать не ниже 36 800 рублей.

Жители Псковской области, желающие работать в сфере образования, стали чаще размещать резюме на репетиторов и преподавателей: +33% новых резюме за последнее время по сравнению с концом 2022 года.

Вакансии в сфере науки и образования в Псковской области: