Общество

Власти внесут изменения в школьную программу по литературе

В школьную программу по литературе в этом году внесут изменения, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

«Наш профильный комитет по просвещению и культуре обсуждал этот вопрос с профильным ведомством, в первую очередь с министерством культуры, и наши коллеги из исполнительной власти, в первую очередь министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе. Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это "Молодая гвардия" Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" — должны вернуться в школьную программу», — сказал он журналистам.

По его словам, те произведения, которые «не выдержали испытание временем», не соответствуют действительности должны быть из школьной программы исключены, сообщают РИА Новости.

«Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообщества. Никто рубить с плеча не собирается», — отметил Дмитрий Вяткин.