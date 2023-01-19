Общество

Облздрав опроверг информацию о ненадлежащем состоянии машин скорой помощи

Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о ненадлежащем внешнем и техническом состоянии машин скорой помощи.

Фото: социальные сети

В социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии машин скорой помощи, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Как отметили в комитете, фото сделано летом в гараже станции в Великих Луках. Данный автомобиль находился на длительном ремонте и не осуществлял выезды на вызовы.

4 июля уже технически исправный автомобиль после мойки был выпущен на линию. В настоящее время машина скорой помощи также находится в рабочем состоянии и выезжает к пациентам, заявили в ведомстве.